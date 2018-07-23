Kanada'da saldırgan insanların üzerine ateş açtı

Toronto şehir merkezinde silahını 25 kez ateşleyen saldırgan, en az 15 kişiyi vurdu. Büyük paniğe yol açan saldırı sırasında insanlar çığlıklar atarak kaçmaya çalıştı.

Kanada'nın Toronto kent merkezinı sarsan bir silahlı saldırı gerçekleşti. Greektown kentinde yerel saatle akşam 22.00'de bir saldırgan, peş peşe ateş açtı.

EN AZ 15 KİŞİ VURULDU

Ülkeyi şoka sokan saldırıda en az 15 kişi vuruldu. Vurulanlar arasında bir genç kız da bulunuyor. Toronto polisi, yaralılardan en az birinin öldüğünü duyurdu.

Saldırı anında dünyada ilk haber oldu, uluslararası ajanslar Türkiye saatiyle 06.53'te 'son dakika' koduyla gelişmeleri aktardı. Kanadalı gazeteci Jeremy Cohn, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kurbanların birkaç sokağa yayıldığını bildirdi.

25 EL SİLAH SESİ DUYULDU

Görgü tanıkları 25 silah sesi duyduklarını söylüyor. CBC News'e konuşan Jody Steinhauer, ailesiyle restoranda yemek yerken silah sesleriyle irkildiklerini belirtti, "İnsanların çığlıklarını duymaya başladık" dedi.

Danforth ve Logan caddeleri arasında gerçekleşen saldırıda bazı yaralılar olay yerinde tedavi edildi, diğerleri hastaneye taşındı.

Nisan ayında yine Toronto kentinde bir kadın saldırgan kullandığı aracı kalabalığın üzerine sürülmüş ve en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Ajanslar