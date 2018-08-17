Kanada'da orman yangınları sebebi ile OHAL ilan edildi

Kanada'da meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alınabilmesi için OHAL ilan edildi.

Kanada'nın British Columbia eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Mike Farnworth, yaptığı açıklamada, 14 gün sürecek ve gerek görülmesi durumunda uzatılacak olan olağanüstü hal kararının acil durumda bulunabilmek için alındığını söyledi.

Şiddetin artmasının beklendiğini vurgulayan Bakan Farnworth, "Kamu güvenliği her zaman önceliğimizdir. Orman yangınlarının şiddetinin artması bekleniyor. Bu karar, yangınlarla hızlı mücadelede gerekli her türlü kaynağa erişimini sağlamak için ilerici bir adımdır." diye konuştu.

9 BİN EV VE İŞ YERİ KULLANILMAZ HALE GELDİ



British Columbia'da bu ay başında başlayan orman yangınlarının halen 566 farklı noktada etkili olduğu belirtiliyor. Aşırı sıcaklarla ortaya çıkmaya başlayan orman yangınları yıl başından bu yana 382 bin hektar ormanlık alanı kül etti. Yaklaşık 18 bin 720 kişinin tahliye edildiği yangın bölgelerinde, 9 bin 359 ev ve iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Yangınları püskürtebilmek için 3 bin 372'den fazla itfaiye eri ve gönüllü yardım ediyor.

YANGINLAR CİVARLARA YAYILIYOR



Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı da yangınla mücadele çalışmalarına katılmak üzere bölgeye 200 asker sevketti. British Columbia Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamalara göre, orman yangınlarının çoğu halen kontrol altına alınamadı. Yüksek sıcaklıklar ve yıldırım düşmesi nedeniyle yangınların civardaki alanlara da yayıldığı söyleniyor.

GÖKYÜZÜ TURUNCU RENGİNE BÜRÜNDÜ



Calgary'de hava kalitesinin sağlık için yüksek risk olan 10 seviyesine çıkması nedeniyle alarm verildi. Kentte gökyüzünün turuncuya büründüğü, durumun düzelmesi için yağmur ve rüzgar beklendiği bildirildi. Yetkililer, solunum ve kardiyovasküler rahatsızlığı olanlara, açık havada kalmamalarını, pencere ve kapılarını kapalı tutmalarını, havayı sirküle eden sistemleri kullanmamalarını öneriyor.

Kaynak: Ajanslar