Kanada işçi alımı 2018-2019

Kanada dünyada en çok göçmen ve işçi alan ülke. Peki Kanada işçi alımı 2018-2019'da nasıl olacak? Haberimizde...

Kanada dünyada en çok işçi alımının yapıldığı yer. Yaşlı nüfusunun artması sonucu Kanada hükümeti tarafından politika değişikliğine gidildi. Göçmen sayısındaki artışla beraber işçi alımlarındaki yükseliş Kanada hükümetinin bu politikayı sürdürüğü izlenimi veriyor. Ülkelerinde iş bulamayan insanların bu yükselişle beraber Kanada'ya olan ilgisi haliyle artıyor. Peki Kanada işçi alımı 2018-2019'da nasıl olacak?

Kanada işçi alımı 2018-2019

Kanada, daha iyi yaşam koşulları ve ülkelerindeki savaşlardan kaçan göçmenlerin gözde ülkesi olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte ülkedeki doğum oranının beklentilerin gerisinde kalması ve 2035 yılına kadar yaklaşık 5 milyon kişinin emekliye ayrılacak olması, yetkilileri yeni çözümler bulmaya itiyor.

Devler liginde mücadele eden ülke, özellikle ekonomi alanındaki rekabetçi gücünü ayakta tutabilmek için vasıflı personele ihtiyaç duyuyuor.

Kanada bu bağlamda gelecek yıldan itibaren ülkeye kabul edilecek göçmen kotasını da kademeli olarak arttıracak.

Buna göre, 2018’de 310 bin, 2019’da 333 bin ve 2020’de de 340 bin göçmen kabul edilecek.

Kanada Göçmenlik ve Çalışma Vizesi Hakkındaki Sorularınızı Cevaplıyoruz:



Genel Bilgilendirme: Kanada’da Çalisma İzni, ve Göçmenlik, Nasil Alinir :



1. Bir işverenin iş teklifi verip sponsor olması yoluyla: Bu yolla vize 2 sene için verilir fakat 4 seneye kadar uzatilabilir, ve sadece o işveren için geçerlidir. İşçi bu zaman zarfında statüsünü Permanent Residence, yani göçmeliğe çeviremezse Kanada’yi terketmek zorundadir.



2. Eğitim izni: Kanada’da bir kamu yüksek okulunda 8 ay ile 23 aylik akademik egitim gören öğrenci bu sürece eşit açık çalışma izni alir ve bulduğu her işte calışabilir. 24 aylik ve fazlasi eğitime 3 senelik calışma izni verilir. Öğrenci mezun oldugu zaman İngilizcesi yeterli seviyeye geldiği için göçmenliği alabilme yolu bu olur.



3. Evlilik yoluyla:Kanada vatandaşlari ve göçmen statüsünde olan kisiler yabancılarla evlendikleri zaman eşlerini göçmenlik için sponsor yapabilirler. Bu şekilde Kanada’ya gelen yabancıların işlem tamamlanana kadar çalışabilmesi mümkündür.

Çalışma vizesinin göçmenlik vizesi üzerindeki en büyük avantajı işlemin nispeten kısa bir zamanda tamamlanmasi ve belli bir seviyede Ingilizce bilmek şartı olmamasıdır. Permanent Residence veya göçmenlik için en temel sartlardan birisi Ingilizce sinaviından geçmektir. Evlilik dışında hiç İngilizce bilmeyenlerin veya Ingilizcesi zayıf olanların göçmenlik alabilmesi maalesef mümkün değildir.

Kanada'nın refah seviyesinin yüksekliği insanların talep oranını artttırdığı bir gerçek. Özetle Kanada'ya gidebilmenin en birinci şartı iyi seviyede ingilizce bilmek. Adım adım ilerlesek de önce çalışma izni almak sonrasında göçmenlik başvurusunda bulunmak. Kanada'nın yaşlı nüfusundaki artış hükümetin bu konuda politika izlemesine yol açıyor. Haliyle de Kanada'ya yerleşebilme iznini alabilmek daha kolay oluyor. Özellikle diğer ülkelerin bu konudaki ağır şartları gö önünde bulundurulduğunda.

Kaynak: AjansHaber