Kamuya 100 bin personel alınacak!

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından toplum yararına çalışma programı kapsamında 80 bin kişinin işe alınacağını açıklamasının ardından kamuya alınacak personel sayısı 100 bine çıktı.

İlk alımı Sağlık Bakanlığı yapacak. Sağlık Bakanlığı, toplam 5 bin 298 sürekli işçi alacağını duyurdu. Başvurular 13 Eylül’e kadar. Emniyet Genel Müdürlüğü ise 3 bin komiser yardımcısı alımı yapacak. Son başvuru tarihi 19 Eylül. Diyanet İşleri ise yıl sonuna kadar 9 bin 500 din görevlisi alacak. Ayrıca Rekabet Kurumu ve Merkez Bankası da Eylül sonuna kadar alım yapacak kamu kurumları arasında.

KURA USULÜ İLE

Hürriyet'in haberine göre; Sağlık Bakanlığı, İŞKUR aracılığı ile 3 bin 591’i sürekli işçi, 431’i engelli işçi ve bin 276’sı eski hükümlü olmak üzere toplam 5 bin 298 sürekli işçi alacak. İlköğretim düzeyinde işçi statüsü ile çalışacak olanlar noter huzurunda çekilecek kura usulü ile alınacak. Türkiye genelindeki illerde çalışacak 5 bin 298 sürekli işçinin alınacağı kadrolar ise; ısıtma ve sıhhi tesisat, inşaat boyacısı, kaynakçı, marangoz ve temizlik görevlisi.

Bu kadrolarda sürekli işçi kadrolarına başvuracakların en az ilköğretim mezunu olması, belirli kadrolar için başvuracakların da ilgili bölümlerden mezun olması gerekiyor. Engelli adayların ise yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla engelli olduklarını belgelendirmeleri gerekiyor. Adaylar, İŞKUR üzerinde 4-13 Eylül tarihleri arasında başvuruda bulunacaklar. Kura çekimi ise 25 Ekim tarihinde yapılacak.

3 BİN KOMİSER YARDIMCISI

Emniyet Genel Müdürlüğü ise, 3 bin komiser yardımcısı alacak. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2018-Kamu kurumları 100 bin kişiyi işe alacak. 2019 eğitim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunları arasında 300’ü kadın, 2 bin 700’ü erkek olmak üzere toplam 3 bin komiser yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 6-19 Eylül tarihleri arasında olacak. Adaylarda aranan şartlar ise 30 yaşından gün almamış olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engeli bulunmamak.

DİN GÖREVLİSİ

Diyanet İşleri ise yıl sonuna kadar 9 bin 500 din görevlisi alımı yapacak. Aralık ayında yapılacak sınavla 6 bini imam, 3 bini Kuran kursu öğretmeni ve 500’ü de müezzin olmak üzere Diyanet İşlerine toplam 9 bin 500 personel alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, son başvuru tarihi 11 Eylül olmak üzere 35 ilçe müftüsü alımı yapacağını duyurdu. Adayların; en az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olması, ihtisas kursu belgesine sahip olması veya ilahiyat alanında doktora yapmış olması ve kamu kurum ve kuruluşlarında 5yıl görev yapmış olması gerekiyor.

UZMAN YARDIMCILARI

Bunları dışında; Rekabet Kurumu 20 rekabet uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. 14 kişilik rekabet uzman yardımcılığı kadrosu için iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinden, 4 kişilik rekabet uzman yardımcılığı hukuk kadrosu için hukuk fakültelerinden, 2 kişilik rekabet uzman yardımcılığı bilişim kadrosu için bilgisayar mühendisliği, istatistik ve bilgisayar, matematik ve bilgisayar, endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olunması gerekiyor. Merkez Bankası ise 100 uzman yardımcısı alımı yapacak. Tam zamanlı ve kadrolu çalışacak olan uzman yardımcıları adayları için başvurular 10 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.

80 BİN KİŞİ

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da toplum yararına çalışma programı kapsamında 80 bin kişinin işe alınacağını açıkladı. Açıklamaya göre, söz konusu kişiler okulların temizlik bakım ve onarım işlerini yapacak.

Konu ile ilgili bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Üç bakanlık arasında imzalanacak “Güvenli Okul, Güvenli Gelecek” işbirliği protokolüyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR kanalıyla, okulların temizliği, bakım ve onarımı için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 60 bin kişilik ödeneği il müdürlüklerine aktaracak. Ayrıca, okullarımızda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20.000 ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacaklar. Böylece toplamda 80 bin kişi TYP’den faydalanacak. TYP’ye ilişkin başvurular İŞKUR üzerinden alınırken, program okulların açılmasıyla birlikte başlayacak” denildi. İŞKUR üzerinden alınacak başvuruların ardından program, ders zilinin çalmasıyla birlikte başlayacak. Eğitim öğretim yılı süresince de devam edecek. TYP kapsamında okullarda görev alacak her bir katılımcı için aylık asgari ücret üzerinden ödemeler gerçeklestirilecek.”

Kaynak: Ajanslar