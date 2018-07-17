Kameraları gören kedicikler aynı pozu verdi!

Adnan Oktar grubu operasyonunda gözaltına alınan ve ‘kedicik’ olarak adlandırılan 5 kadın şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Kedicikler sağlık kontrolüne plastik kelepçeyle getirildi.

Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü devam ediyor. Operasyonda gözaltına alınan ve ‘kedicik’ olarak adlandırılan 5 kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Kedicikler sağlık kontrolüne plastik kelepçeyle getirildi.

KELEPÇELERİ YUKARI KALDIRIP POZ VERDİLER

Gözaltındaki kadınlardan bazılarının, kelepçeli ellerini yukarı kaldırarak kameralara poz verdiği görüldü. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çevik Kuvvet otobüslerine bindirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

ADLİ TALEPLERİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde soruşturma kapsamında aranması bulunan Mehmet Alp Ünlü'yü de yakaladı.

Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerin ifadelerini almaya başladığı öğrenildi. Gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu belirtildi.

Kaynak: Ajanslar