Kameni'den Fenerbahçe'ye FIFA tehdidi!

Takımında özleşmesi dondurulan Kameni ve UEFA kadrosuna alınmayan Soldado ile Dirar yönetimi sıkıntıya soktu. Kamerunlu kalecinin Fenerbahçe kulübünü FIFA'ya şikayet edeceği bildirildi.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç yönetiminin başı Aziz Yıldırım döneminde yapılan transferlerle belada.

COMOLLİ'YE BİLDİRİLDİ

Teknik direktör Phillip Cocu, başta Carlos Karneni olmak üzere, Soldado ve Dirar gibi oyuncuları kadroda düşünmediğini Sportif Direktör Damien Comolli'ye bildirdi.

Comolli de mali yükü yüksek bu isimlerden kurtulmak için operasyonu başlattı. Ancak yüksek maaşlı sözleşmeleri sebebiyle bu isimlerden kurtulmak şimdiye kadar mümkün olmadı.

DEĞERLENDİRİLECEK

Hiçbir kulüp bu rakamlara çıkmadığı, oyuncular da bu kazançlarında indirim kabul etmediği için işler sarpa sardı. Soldado ve Dirar elde kalmaları halinde sezon sonuna kadar rotasyon oyuncusu olarak değerlendirilecek.

ÇÖZÜME YANAŞMIYOR

Takımın en çok kazanan kalecisi olan Kameni ise başa bela olacak gibi.

Yabancı kontenjanında yer açmak için lisansı askıya alman Kameni, çözüme yanaşmıyor. 2 milyon avroluk garanti ücretten mahrum kalmak istemeyen Kameni, gitmek bir yana sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikayet etmeye hazırlıyor.

Kameni'nin menajeri, Comolli'yle yaptığı görüşmede, oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini talep etti. Bunun gerçekleşmemesi halinde ise Kameni'nin hiçbir gerekçe gösterilmeden kadro dışı bırakılması sebebiyle kulübü FIFA'ya şikyet edeceği tehdidinde bulundu.

Kaynak: Ajanslar