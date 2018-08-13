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13 Ağustos 2018 11:33 | Son Güncelleme: 13 Ağustos 2018 11:50

Kalın'dan dövizde manipülasyon uyarısı

İbrahim Kalın ''Kimse spekülatif haberlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır'' ifadelerini kullandı.

Kalın'dan dövizde manipülasyon uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, liradaki değer kaybına ilişkin, "Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

''HİÇBİR OPERASYON TÜRKİYE'NİN İRADESİNİ YILDIRAMAZ''

"Hiçbir tehdit, şantaj, operasyon Türkiye'nin iradesini yıldıramaz.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 'Her şey çöktü, bitti.' diyenler yanıldılar. Yine yanılacaklar.

Türk ekonomisinin bünyesi sağlamdır. Kimse spekülatif haber ve hareketlere itibar etmesin. Türkiye bu süreçten güçlenerek çıkacaktır."


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: dövizibrahim kalın


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