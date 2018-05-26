Kale Belediye Başkanı görevden alındı

Kale'de belediye başkanlığına 2014 yerel seçiminde AK Parti'den seçilen ve Temmuz 2017'de partisinden ihraç edilen Erkan Hayla'ya, görevinden alındığı iletildi.

Denizli'nin Kale ilçesinde, bağımsız Belediye Başkanı Erkan Hayla'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındığı bildirildi.

Hayla, belediyedeki özel eşyalarını topladı.

2017 Haziran'ından bu yana bağımsız olarak görevine devam ediyordu.

"KARAR ELİMİZE ULAŞTI"

Görevden alındığına dair kararın eline ulaştığını belirten Erkan Hayla, "Karar geldi elimize ulaştı. Ne yazık ki görevden alındık. Bir basın açıklaması yapacağım" dedi.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla kimdir?

1976 yılında Kale'de doğan Erhan Hayla orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1995 yılında ticarete atıldı ve aynı zamanda açık öğretim fakültesinde Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. Hayla 2010 yılında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçilmesinin ardından dört yıl görev yaptıktan sonra 2014 Mahalli İdareler seçiminde Kale Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Kaynak: Ajanslar