Kalbimin Sultanı final mi yapıyor? Bu akşam neden yok?

Star TV ekranlarında yayınlanan tarihi diziyle ilgili Kalbimin Sultanı bu akşam neden yok sorusu sıkça sorulmaya başlandı. Kalbimin Sultanı final mi yapıyor sorusunun yanıtı Ajanshaber.com'da.

Her hafta çarşamba akşamı Star TV ekranlarında yayınlanan Kalbimin Sultanı dizisinin bu hafta kanalın yayın akışında yer almaması izleyicileri şaşırttı. Kalbimin Sultanı bu akşam neden yok sorusu izleyicilerin merak ettiği soruların başında yer aldı. Başrollerinde Emel Çölgezen, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Ali Ersan Duru, Aleksandra Nikiforova, Tansel Öngel, Beste Kökdemir ve Tuncel Salman gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Kalbimin Sultanı final mi yapıyor sorusunun yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KALBİMİN SULTANI BU AKŞAM NEDEN YOK?



Kalbimin Sultanı dizisinin yeni bölümü bu hafta Star TV ekranlarında yer almayacak. Yayın akışında yer almıyor. İzleyicilerin merak ettiği soruların başında ise Kalbimin Sultanı bu akşam neden yok sorusu geliyor. Dizinin kanalından ve yapım şirketinde konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

KALBİMİN SULTANI FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kalbimin Sultanı dizisinin final yapıp yapmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.



KALBİMİN SULTANI HİKAYESİ NEDİR?



Başrollerini Ali Ersan Duru ve Aleksandra Nikiforova’nın paylaştığı Kalbimin Sultanı projesinde ikiliye, Emel Çölgezen, Tansel Öngel, Beste Kökdemir, Tuncel Salman, Taner Rumeli, Bülent Seyran, Sadi Celil Cengiz başta olmak üzere Rusya’da birçok önemli projede yer almış Shcherbina Dmitry, Rudensky Andrey, Sokolovsky Alexander gibi Rus ve Türk başarılı oyuncular eşlik ediyor.

Bir Osmanlı Hükümdarı ile bir Rus kızının masalını anlatan Kalbimin Sultanı’nda ilkel bulduğu hareme muhbir olarak girmek zorunda kalan Anna, ancak masallarda yaşanacak büyük bir aşkın eline düşer...

Senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu, Nil Güleç Ünsal ve Atilla Ünsal’ın kaleme aldığı Kalbimin Sultanı her çarşamba 20.00'da Star'da yayınlanıyor.

KALBİMİN SULTANI 7. BÖLÜMÜN KONUSU



Sultan Mahmud, gerçek yeniçerilere ait olmayan esameleri toplatmış ve oradan gelecek bütçe donanmanın iyileştirilmesine harcanacaktır. Namık’ın çalışmaları yeniçeri içinde huzursuzluğa neden olur. Halet Efendi, bir yandan Namık’la güç savaşını sürdürürken, diğer yandan yeniçerilerin ruh halini kontrol etmektedir. Esamalerin toplanmasına karşıdır her biri, kazan kaldırmaya da kararlı. Ayaklanmaya öncü ağaların aldığı ceza ise yeniçerileri harekete geçirecek, Sultan Mahmud’un tahtı tehlike altına girecektir.

Kaynak: Ajanslar