"Kalbim ikiye bölündü"

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Komando Astsubay'ın 9 yaşındaki kızı Cansel'in babasına yazdığı hasret dolu mektup ve astsubay kızına cevabı milyonları ağlattı.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Komando Astsubay, 9 yaşındaki kızı Cansel'in hasret dolu mektubuyla sarsıldı. Sonra Afrinli Beybun'un (Papatya) eline sıkıştırdığı notu hatırladı.

Kaleme, kağıda sarıldı. Gözyaşları içinde işte o küçük kızı anlattı: O notu veren kızın gözleri de senin gibiydi. Kalbim ikiye bölündü. Seni çok seviyorum, onları da bırakamıyorum.

KALBİM İKİYE BÖLÜNDÜ

Afrin kahramanı Astsubay'ın kızı: "Canım babişkom doğumumda yoktun. Karnemde de gelmedin."

Ve işte o babanın cevabı:

"Yavrum! Kalbimin yarısı sende. Diğer yarısı ''asker amca bizi bırakma' diyen Afrinli kızda..

Kaynak: Ajanslar