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Kahve'nin 40 yıllık hatırı kadar yararı var

Kahve'nin 40 yıllık hatırı kadar yararı var

Beyin performansını artırır Kahve, dikkatinizi toparlamanıza ve konsantrasyonunuz artmasına yardımcı olur. Bununla birlikte şeker ilaveli bir kahve beyninizin belirli bölümlerini aktive ederek beynin daha hızlı çalışmasına yardımcı olur.
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Sağlık 07 Nisan 2018 - 18:43

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