Kahve telvesinin kullanım alanları

İçtiğiniz kahvelerin dibinde kalan telveleri, birbirinden ilginç alanlarda kullanabileceğinizi duymuş muydunuz? İşte kahve telvelerini kullanabileceğiniz yerler...

Kahve içmeyi seven kişilerin tercih ettiği Türk kahvesi ya da filtre kahveler, aşırı miktarda tüketilmediği zaman insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Peki damakta bıraktığı tadıyla gönülleri fetheden kahvelerin telvelerinin ne işe yaradığını biliyor muydunuz? İşte kahvenin dibinde kalan telvenin farklı kullanım alanları...

- İçerisinde bulundurduğu yüksek asit seviyesi sayesinde bitkilerin daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar. Bu nedenle telveleri çöpe atmak yerine gübre yerine kullanabilirsiniz.

- Evinizde köpek besliyorsanız, banyo esnasında şampuanladıktan sonra kahve telvesi ile başını kibarca ovalayıp bitlenmesini önleyebilirsiniz.

- Kuvvetli bir antioksidan kaynağı olan kahve telvesi ile cildinize peelingyaparak cilt bakımınızı gerçekleştirebilirsiniz. --Sivilceleri yok etmesinin yanı sıra ölü derileri de giderecektir.

- Ocakta biriken yağ kalıntılarını kahve telvesi ile ovarak kolaylıkla çıkartabilirsiniz.

Kaynak: Ajanslar