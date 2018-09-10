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10 Eylül 2018 07:59 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2018 08:01

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

Bir otomobil ve bir minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş'ta kaza: 5 yaralı

YARALILARIN 2'Sİ ÇOCUK

Kaza, Afşin İlçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi mevkinde meydana geldi. 41 yaşındaki Bülent Yavuz kullandığı 06 TRM 68 plakalı otomobil ile seyir halinde iken Mustafa Gedik'in (36)idaresindeki 46 D 7301 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada sürülerle birlikte otomobilde bulunan Hülya Yavuz (32), Çağrı Yavuz (10) ve Miray Yavuz (5) yaralandı.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: YaralıKazaKahramanmaraş


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