Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bir otomobil ve bir minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARIN 2'Sİ ÇOCUK





Kaza, Afşin İlçesine bağlı Hüyüklü Mahallesi mevkinde meydana geldi. 41 yaşındaki Bülent Yavuz kullandığı 06 TRM 68 plakalı otomobil ile seyir halinde iken Mustafa Gedik'in (36)idaresindeki 46 D 7301 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada sürülerle birlikte otomobilde bulunan Hülya Yavuz (32), Çağrı Yavuz (10) ve Miray Yavuz (5) yaralandı.

Kaynak: Ajanslar