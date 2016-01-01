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Video / Gündem / Kahramanlar için bestelenen marşa mehterli yorum
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Gündem 03 Nisan 2018 - 15:32
Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere terörle mücadele eden kahramanlar için bestelenen ve mehter takımınca yorumlanan "Zeytin Dalı" marşının, çekimleri Kırşehir ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen klibi tanıtıldı.