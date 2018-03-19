"Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi" ne turist akını

Türkiye'deki üç interaktif müzeden biri olan "Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi"ni son 2 ayda yerli ve yabancı yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti

Osmanlı Devleti tarafından doğu sınırlarının korunması için yapılan ve Osmanlı-Rus Savaşı'nda bir tabur askerin şehit olması nedeniyle literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen Kafkas Cephesi'nden adını alan Harp Tarihi Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Türkiye'deki üç interaktif müze arasında yer alan ve yaklaşık 2 buçuk ay önce açılan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'nde, Sarıkamış Harekatı'nın canlandırılması, donan askerlerin buğulu camdan gösterilmesi ziyaretçileri duygulandırıyor.

Balmumu heykellerin yanı sıra müze girişindeki aynalar vasıtasıyla şehit askerlerin sonsuza kadar anılması amacıyla çarıkları üzerine konulan ışıklarla anlatıldığı müze, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkartıyor.

Türkiye'de Çanakkale ve Edirne'den sonra sadece Kars'ta bulunan interaktif özellikli müze, açılışından itibaren yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor. Müze son 2 buçuk ayda 10 bin kişiyi ağırladı.

Ziyaretçilerden Hasan Cellat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin çok ince ayrıntılar düşünülerek dizayn edildiğini belirterek, "Tabyadaki müze, mükemmel detaylarla ve iç mimari doğallığı muhafaza edilerek yapılmış. Tabyada geçmişi anlatan revir ve mutfak bölümlerindeki çalışmalar takdire değer. Bu tür müzelerin oluşturulması ve buraya gezilerin düzenlenmesi gerçekten Kars bölgesinin hem ekonomisine hem de tarihi bilinç oluşmasına büyük katkı sağlıyor." dedi.

Vatandaşlardan Şule İrkit de müzeyi gördüğü anda tarihte yaşananları daha iyi hissetmeye başladığını anlatarak, "Özellikle mankenler çok canlı ve inandırıcı yapılmış, çok etkilendim. Müze turizm açısından çok önemli, Kars'ın tanıtımına, gelişimine etkisi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Cansu İrkit ise müzeyi gezerken o dönemin duygularını yaşadığını ifade ederek, herkesi burayı görmeye davet etti.