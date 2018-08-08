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08 Ağustos 2018 16:10 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2018 16:13

Kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı zabıta kurdu

Van Çaldıran'da yiyecek ararken kafasını teneke kutuya sokan ve kafası sıkışan yavru ayıyı zabıta kurtardı.

Kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı zabıta kurdu

Çaldıran Kazgölü mevkisinde vatandaşlar, çöpleri karıştırırken kafası teneke kutuya sıkışmış ayı yavrusu gördü.

Ayının kafasındaki kutuyu çıkarmak için uğraş verdiğini fark eden vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

TENEKE, MAKASLA KESİLDİ

Hayvanın bulunduğu yere gelen ekipler, veteriner hekimlerin yardımıyla ayıyı yakalayarak kafasındaki kutuyu makasla kesti.

Yarım saatlik çalışmanın ardından kafasındaki kutu çıkarılan ayı, tekrar doğaya salındı.






Kaynak: Ajanslar

Etiketler: VanAyı


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