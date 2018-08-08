Kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayıyı zabıta kurdu
Van Çaldıran'da yiyecek ararken kafasını teneke kutuya sokan ve kafası sıkışan yavru ayıyı zabıta kurtardı.
Çaldıran Kazgölü mevkisinde vatandaşlar, çöpleri karıştırırken kafası teneke kutuya sıkışmış ayı yavrusu gördü.
Ayının kafasındaki kutuyu çıkarmak için uğraş verdiğini fark eden vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.
TENEKE, MAKASLA KESİLDİ
Hayvanın bulunduğu yere gelen ekipler, veteriner hekimlerin yardımıyla ayıyı yakalayarak kafasındaki kutuyu makasla kesti.
Yarım saatlik çalışmanın ardından kafasındaki kutu çıkarılan ayı, tekrar doğaya salındı.
Kaynak: Ajanslar