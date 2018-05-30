Kadro alan taşeron işçilere en az 2 bin 400 lira ikramiye

Kadro alan taşeron işçilere en az 2 bin 400 lira ikramiye alma durumu herkesi büyük bir sevince boğdu. Şimdi herkes kadro alan taşeron işçilere en az 2 bin 400 lira ikramiye ile ilgili araştırma yapıyor.

Belediyelerde ve kamu kuruluşlarında çalışan taşeron işçiler kadro konusunda muradına erdi. Taşeron işçiler bu sayede yeni kazanımlarda elde. Banka promosyonu da taşeron işçiler tarafından mutlulukla karşılandı. Devlet kadrosuna geçen taşeron işçilere ikramiye yolunun açılması büyük bir mutluluk yarattı. 450 bin işçi devlet kadrosuna geçmişti. Bu işçilere 1 milyar liranın üstünde ikramiye verilecek. İkramiyenin oranı işçiden işçiye değişiyor. Devlet kadrosuna geçen asgari ücretli çalışan yaklaşık 2 bin 400 lira ikramiye alacak. Kadro alan taşeron işçilere en az 2 bin 400 lira ikramiye verileceğinin duyurulması büyük bir sevinçle karşılandı.

KADRO ALAN TAŞERON İŞÇİLERE EN AZ 2 BİN 400 LİRA İKRAMİYE

Kamu kurumlarında ve belediyelerde taşeron işçiler büyük bir kazanım elde etti. Kadroya geçen 450 bin kişi yeni kazanımlar da elde etti. Taşeron işçiler banka promosyonuna kavuşurken, devlet kadrosuna geçenlere ikramiye yolu açıldı.

2 BİN 400 LİRA İKRAMİYE



Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye 1 milyar liranın üzerinde ikramiye verilecek. İkramiye işçiden işçiye değişiyor. Kadroya geçen asgari ücretli çalışan yaklaşık 2 bin 400 lira, 2 bin lira maaş alan da 3 bin liraya yakın ikramiye ödemesi alacak.

2 TAKSİTLE ÖDENECEK

İkramiyenin kamu işçileri gibi 2 taksitte ödenmesi bekleniyor. İkramiye heyecanla beklenirken, tüm taşeron işçilere Temmuz'da yüzde 4 zam yapılacak. Hem kamu kurumlarında hem de belediyelerde görev yapan taşeron işçilerin maaşına toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 4 zam yansıtılacak. Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban bayramlarından 1 hafta önce 75'er lira bayram harçlığı verilirken, ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılanlara çalıştıkları her bir gün için toplam 3 yevmiye verilecek.

TAŞERON İŞÇİ SINAVI NEDİR?



Taşeron işçiler kadroya geçerken sınav yapılacak. Herkes merakla taşeron işçilere hangi sorular sorulacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada taşerona sınavla ilgili bilgi vermişti. Sarıeroğlu sınavın KPSS gibi olmayacağını ve kolay olacağını söylerken, herkesin kendi çalıştığı görevden sınav olacağını da eklemişti. Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilecek.

Kaynak: AjansHaber