Kadirov meydan okudu: 'Trump ve Merkel buraya gelirse hapse atarız'

Çeçenistan lideri Kadirov, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle Trump, Angela Merkel ve diğer Batılı isimlerin Çeçenistan’a gitmeleri halinde hapse atılacaklarını söyledi.

Kadirov "Trump, Merkel ve tüm diğerlerine çoktan yaptırım getirdik. Eğer Çeçenistan’a gelirlerse onları hemen yakalayıp hapse atacağız. Burada banka hesapları ortaya çıkarsa, onları da hemen kapatacağız" dedi.

Kanada’nın Toronto kentinde gerçekleştirilen G7 dışişleri bakanları toplantısında, Rusya’ya karşı yaptırımların artırılabileceği belirtilmişti.