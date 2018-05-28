Kadir Gecesi ne zaman? (2018) - Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı?

Kadir Gecesi ne zaman sorusu on bir ayın sultanı Ramazan ayında merak ediliyor. Peki Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı? Kadir Gecesi ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

İslamiyet'te bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından merakla bekleniyor. Şimdiden birçok vatandaş Kadir Gecesi ne zaman sorusunu sıkça soruyor. Ramazan'ın idrak edilmesine başlanmasıyla beraber Kadir Gecesi ile ilgili sorular artmaya başladı. İslamiyet'te en faziletli ve en güzel gecelerden birisi olarak bilinen Kadir Gecesi'nin hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar ayrıca Kadir Gecesi'nin faziletine dair de internette araştırma yapıyor. Peki Kadir Gecesi'ne kaç gün kaldı? Kadir Gecesi ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayının başlamasıyla beraber vatandaşlar Kadir Gecesi ne zaman sorusunu sıkça sormaya başladı. Bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi eda edilmekte ve kutlanmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2018 yılına dair yayınlandığı takvimde ise Kadir Gecesi, 10 Haziran Pazar akşamını 11 Haziran Pazartesi gününe bağlayan geceye kutlanacaktır.

KADİR GECESİNE KAÇ GÜN KALDI?

Bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi'ne bugün itibariyle 12 gün kalmıştır.

KADİR GECESİNİN ZAMANI



Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.

KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Allah, Kadir Gecesi'nin ayetinde belirttiği gibi bin aydan hayırlı kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'nin feyiz ve bereketinden faydalanabilmek için hangi gün olduğu araştırılmaktadır. Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının 27. Geceyi olduğunu gösteren hadisler hem daha çok, hem daha sıhhatli olması, hem de ümmet arasında daha çok bilinmesi hasebiyle icmanın hâsıl olması, 27. geceyi diğerlerinden birkaç basamak öne ve üste çıkarmaktadır. Bazı din alimleri, Kadir Gecesi'nin anlamak için bazı tarifler yapmışlardır. Bunlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: "Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi."

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ

Kadir Gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir Gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.

Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmette iner, Kuran okunduğu zaman melekler yeryüzüne inerler. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gece selamet gecesidir. Şeytan bu gece Müslümanlara kötülük yapmaya ve eziyet vermeye güç yetiremez. Bu gece çakıl tanelerinden daha çok sayıda melekler yeryüzüne inerler. Bu gece ibadet edip, gündüz oruç tutmak, gece kıyam etmek (geceyi ibadetle geçirmek) bin aydan daha hayırlıdır.

Kaynak: AjansHaber