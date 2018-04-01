'Kadınlar sahneye çıkarılmadı' iddiası için İsmail Kahraman'dan ilk açıklama

TBMM’deki Çanakkale konulu gösteride kadın oyuncuların sahneye çıkmasını engellediği iddialarını yanıtladı.

Dolmabahçe Sanat Merkezi’nde gelenekten geleceğe ‘Revnakın İzdüşümü’ sergisinin açılışını yapan Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın gündeminde TBMM’deki Çanakkale konulu gösteride kadın oyuncuların sahneye çıkmasını engellediği iddialarını yanıtladı“Yapılacak şey ne? Sadece ve sadece Çanakkale türküsünün söylenmesi. Söyleyenler içinde 16 tane hanım var. Toplam 13 erkek var. 29 kişi salondalar. 9 tane askerimiz orada. Muhteşem bir program. Herkesin memnun kaldığı bir program. Arkasından şehitlik ruhuna sahip olmayan, Tarih duygusuna sahip olmayan, Çanakkale’nin manası bilmeyenler, ‘Meclis Başkanı ne yaptı biliyor musunuz? Ne yaptı? Kadınları koymadı’. Nasıl koymaz. O hanımlar ne ? ” diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar