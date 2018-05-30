Kadın dizisinin inanılmaz yükselişi: Durdurulamıyor!

Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran dizi olan Kadın dün 3 grupta da birinci çıkmayı başardı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekoru kıran dizi olan Kadın geçtiğimiz gün yayınlanan bölümüyle üç grupta da birinci çıkmayı başardı. Peki bu süreç nasıl gelişti? İlk başladığı zamanlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz disizinin ardında ikinci olan Kadın sonraki haftalarda ipi göğüsleyerek birincilik sırasını kimseye kaptırmamaya başladı. Bahar'ın bitmeyen çilesi, çocukların sefalet içinde verdiği yaşam mücadelesi Türk halkının kalbinde taht kurmayı başardı. Özge Özpirinçci'nin doğal oyunculuğu, Seray Kaya'nın Şirin'i bu kadar inandırıcı oynaması etken olarak gösterilse de dizinin Türk izleyicinin dram boşluğunu doldurduğu büyük bir gerçek. Önümüzdeki hafta sezon finali olacak olan dizi önümüzdeki sezon FOX TV'de yayınlanmaya devam edecek...

Kaynak: AjansHaber