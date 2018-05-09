Kadın 28 Bölüm İzle - Kadın 29. bölüm fragmanında Bahar'ın durumu giderek kötüleşiyor!

Dizinin son bölümünün ardından Kadın 28 Bölüm İzle aratması sıkça yapılıyor. Kadın 29. bölüm fragmanında Bahar'ın durumu giderek kötüleşmeye başlıyor. Detaylar Ajanshaber.com'da.

Fox TV'nin sevilen reyting rekortmeni dizisi Kadın'ın yeni bölümü izleyicileri ekran başına kitledi. Bahar'ın durumunun giderek kötüleşmeye başlamasının ardından ortalık yangın yerine döndü. Diziyi izleyemeyenler izleyiciler ise internette Kadın 28 bölüm izle aratmasını yapmaya başladı. Kadın'ın yeni bölümüne Bahar'ın fenalaştığı anlar damgasını vurdu. Peki Kadın 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni gelişmelere dair önemli ipuçlarının verildiği yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

KADIN 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yayınlanan son bölümün ardından Kadın 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fakat yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.

BAHAR'IN DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

Dizinin son bölümüne Bahar'ın fenalaştığı anlar damgasını vurdu. Bahar'ın hastalığı gün geçtikte daha kötüye gitti. Bahar'ın akıbetinin ne olacağı ise izleyiciler tarafından merak edildi.

ŞİRİN BAŞINI DERDE SOKUYOR

Alp'i arayan Şirin başını hiç olmadı işlerin içine soktu. Alp ise Levent'in peşine düştü. Levent Alp tarafından arandığı fark eder etmez büyük bir panik yaşadı. Münir olaylardan haberli bir şekilde etrafına tehditler savurmaya devam etti.

SARP'IN YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKIYOR

Şirin, Sarp’ın yaşadığını ve tehdit edildiğini Hatice’ye anlatır. Hatice, önce Şirin’in anlattıklarına inanmayıp hayal gördüğünü düşünse de daha sonra ona inanır. Bahar’ın her geçen gün hastalığı daha çok ilerlemekte ve baş dönmeleri de artmaktadır.

BAHAR'A NE OLACAK?



Bahar’ın bir kardeşi daha olabileceğini düşünen ve son çare eski kocasının sevgilisine giden Hatice’nin bir planı vardır. Bir an önce Bahar'ın ilik nakli olması gerektiğini söyleyen Jale, Şirin’in tedavi sürecinde, başka ilik aramaya devam eder. Bahar’a doğum günü sürprizi yapmak isteyen Enver herkesi organize eder. Doğum gününde alınan hediyelerden biri Bahar’ı utandırırken, diğeri ise üzecektir.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar hayatının en mutlu günlerini yaşasa da iliğin sahibinden haberi yoktu. Daha sonra Hatice ve Enver'den uygun iliğin bulunduğunu öğrendi. Fakat bu iliğin sahibinin Şirin olduğundan haberi yoktu. Aldığı bu güzel haberi herkesle paylaşmaya çalışsa da kendini bekleyen sondan haberi yoktu. Bahar, Sarp'ın Şirin'e olan nefretinin en büyük sebebini öğrendi. Şirin ise bunun sebeninin Nisan ve Doruk'un ölümü olduğunu düşünüyordu. Şirin Sarp'ı bulmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Çünkü ona gerçekleri söylemek ve haberdar etmek istiyordu.

Kaynak: AjansHaber