Kadın 28. bölüm fragmanında o üç isme büyük şok! (Yeni bölüm fragmanı)

Fox TV'nin dikkat çeken dizisi Kadın 28. bölüm fragmanında o üç isim büyük bir şokla karşı karşıya kalıyor. Yeni bölüm fragmanıyla ilgili detaylar Ajanshaber.com'da.

Fox TV'nin sevilen dizilerinden olan Kadın 28. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından sıkça aratılmaya başlandı. Alp'i arayan Şirin başını hiç olmadı işlerin içine soktu. Alp ise Levent'in peşine düştü. Levent Alp tarafından arandığı fark eder etmez büyük bir panik yaşadı. Münir olaylardan haberli bir şekilde etrafına tehditler savurmaya devam etti. Reyting rekortmeni dizilerden birisi olan Kadın'ın yeni bölümünde yaşanacak olaylar şimdiden izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı. Başrollerinde Caner Cindoruk ve Özge Özpirinçci'nin yer aldığı dizide Bahar hayatının en mutlu günlerinden birini yaşamaya başladı. Uygun ilik meselesinden habersiz olan Bahar bu aldığı güzel haberi herkesle paylaşmaya çalıştı. Kadın yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm detayları Ajanshaber farkıyla haberimizin devamında öğrenebilirsiniz.

KADIN 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekranların reyting rekorları kıran dizilerinden birisi olan Kadın dizisiyle ilgili en çok yapılan aramaların başında Kadın 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yer aldı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı. Haberimizin en alt kısmında bulabilirsiniz.

BAHAR İLİĞİN SAHİBİNDEN HABERSİZ

Bahar hayatının en mutlu günlerini yaşasa da iliğin sahibinden haberi yoktu. Daha sonra Hatice ve Enver'den uygun iliğin bulunduğunu öğrendi. Fakat bu iliğin sahibinin Şirin olduğundan haberi yoktu. Aldığı bu güzel haberi herkesle paylaşmaya çalışsa da kendini bekleyen sondan haberi yoktu.

ŞİRİN EN BÜYÜK NEFRETİN SEBEBİNİ ÖĞRENİYOR

Bahar, Sarp'ın Şirin'e olan nefretinin en büyük sebebini öğrendi. Şirin ise bunun sebeninin Nisan ve Doruk'un ölümü olduğunu düşünüyordu. Şirin Sarp'ı bulmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Çünkü ona gerçekleri söylemek ve haberdar etmek istiyordu.

KADIN 28. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ŞİRİN LEVENT'İ KULLANARAK SARP'IN KİMLİĞİNİ ÖĞRENİYOR

Şirin, Levent'in zaafından yararlanarak büyük bir hamle yaptı. Sarp'ın yeni kimliğine Levent'i kullanarak ulaştı. Yaşanan tüm olayları öğrenen Suat'ın yeni bir hamlesi hamle yapmak için harekete geçti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Levent nasıl bir olayın içine düştüğüne anlam veremez ve korkmaya başlar. Alp'in Levent'e ulaşması sonucunda işler iyice karışır. Şirin'in de Alp'e ulaşma çabaları yüzünden başı belaya girer. Münir, onu Hatice ve Enver'i öldürmekle tehdit etmektedir. Hatice ve Enver ise tüm olanlardan habersiz Şirin'in Bahar'a ilik vermeyi kabul etmesinin mutluluğu içindedir. Enver, Ceyda ve Peyami'nin düğününde giymesi için Bahar'a bir elbise diker. Ama Bahar'ın elbiseyi denemesi üzerine Enver, Ceyda ve Yeliz büyük bir şokla karşılaşacaktır. Arif'in ise Bahar'a olan duyguları her geçen gün daha da artmaktadır.

Kaynak: AjansHaber