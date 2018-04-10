KADIN 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Kadın dizisinde heyecan dorukta. Kadın 24. yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX TV'de...

KADIN 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alp’i gören Şirin büyük bir şok içindedir ve ne yapacağını bilemez. Bahar ise tüm olanlardan habersiz kendine yeni bir sayfa açmıştır. Arif’in moralinin bozuk olduğunu fark eden Bahar, her kötü gününde yanında olan Arif’in yanında olmak ister. Arif ise duygularını artık kontrol edememeye ve Bahar’ı kıskanmaya başlar. Şirin’in iliğinin Bahar ile uyuştuğunu öğrenen Jale ise onları bu duruma nasıl ikna edeceğini düşünmektedir. Amerika’ya gitme sürecinde öğrendiği şey ile de Pırıl’ın tüm dünyası başına yıkılacaktır.

Kaynak: Ajanslar