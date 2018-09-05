Kadıköy'de polis hırsızlık için apartmana giren 4 kadını arıyor

Kadıköy'de bir apartman dairesine hırsızlık için girmeye çalışan 4 kadın, apartman görevlisinin fark etmesiyle olay yerinden hızla kaçtı.

Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi Tanzimat sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 4 kadın Tanzimat Sokak'ta bulunan bir apartmana hırsızlık yapmak için girdi.

YÜZLERİNİ ŞALLA KAPATTILAR



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden bazıları gözlük bazıları ise şal takarak yüzlerini kapamaya çalıştı.

Apartmanda bir daireye girmek üzereyken, apartman görevlisi tarafından fark edilen şüpheliler, hızla kaçmayı başardı.

O anlar ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, heryerde kaçan şüphelileri arıyor.

Kaynak: Ajanslar