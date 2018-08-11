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11 Ağustos 2018 21:01 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2018 21:05

Kadıköy'de ilk 11'ler belli!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta ilk 11'ler belli oldu.

Kadıköy'de ilk 11'ler belli!

FENERBAHÇE - BURSASPOR

STAT: Ülker Stadı
SAAT: 21.45
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: BeIN SPORT 1

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Barış, Giuliano, Ayew, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Ertuğrul, Ekong, Barış, Badji, Aytaç, Yusuf, Lima, Furkan, Necid
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba


Kaynak: Ajanslar

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