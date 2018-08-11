Kadıköy'de ilk 11'ler belli!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Bu maçta ilk 11'ler belli oldu.
FENERBAHÇE - BURSASPOR
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 21.45
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: BeIN SPORT 1
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Barış, Giuliano, Ayew, Soldado
TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu
BURSASPOR: Harun, Aziz Behich, Ertuğrul, Ekong, Barış, Badji, Aytaç, Yusuf, Lima, Furkan, Necid
TEKNİK DİREKTÖR: Samet Aybaba
Kaynak: Ajanslar