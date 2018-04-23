Kadıköy'de dördüncü gol geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içi oynanan Beşiktaş derbisinde sahaya sürdüğü ilk 11'i Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor karşısında bozmadı.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de son 3 maçını kazandı ve haftaya 57 puanla 4. sırada girdi!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR

STAT: Ülker

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAKATLAR: Salih, Zeki, Deniz Kadah (Antalyaspor)

FENERBAHÇE: 3- 1 :ANTALYASPOR

dakika: GOL Giuliano'nun golüyle Fenerbahçe, tekrar farkı ikiye çıkarttı.

dakika: Nazım Sangare, sağ kanattan tehlikeli geldi! Skrtel'i geçen Nazım'ın yerden ortasını Şener kornere gönderdi. dakika: GOL Antalyaspor, Doukara ile farkı bire indirdi! Skrtel'in büyük hatası sonucu topu önünde bulan Doukara, sert bir vuruşla Volkan Demirel'i mağlup etti. dakika: GOL Fenerbahçe, 2-0'a ulaşıyor! Giuliano'nun ara pasıyla buluşan Soldado, kaleci Boffin'i geçtikten sonra boş kaleye golünü attı ve Fenerbahçe'yi rahatlatan golü attı. dakika: Aatif Chahechouhe, Süper Lig'de son 5 maçında 4. golünü atmış oldu. Aatif ayrıca üst üste 3. maçta golünü attı. dakika: GOL Fenerbahçe, Aatif ile 1-0 öne geçiyor. Şener'in açtığı ortada savunmadan seken topa Aatif, gelişine bekletmeden sert vurdu. Son haftaların formda golcüsü Aatif, şutuyla Boffin'i mağlup etti ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. dakika: Henüz ilk dakikada Antalyaspor'da Celutska, hava topu mücadelesinde sakatlık yaşadı. Futbolcuya ilk müdahale saha içinde yapılıyor. dakika: Fenerbahçe, maça ileri uçta pres yaparak başladı. Kaleci Boffin'e kadar pres var.

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Josef, Mehmet Topal, Aatif, Giuliano, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

ANTALYASPOR: Boffin, Celustka, Djourou, Diego, Sakıb, Yekta, Charles, Hakan, Maicon, Sangare, Doukara

TEKNİKDİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor karşısında kadrosunda değişikliğe gitmedi.

Ülker Stadı'ndaki müsabakada Kocaman, hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen karşılaşmanın ilk 11'ini bozmadı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçında da aynı 11'i sahaya sürmüştü.

Kalede Volkan Demirel'e şans veren Kocaman, savunma dörtlüsünü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan kurdu. Ön liberoda Mehmet Topal-Josef de Souza ikilisini bozmayan Kocaman, kanatlarda Faslı oyuncular Nabil Dirar ile Aatıf Chahechouhe'ya kullandı. Santrfor arkasında Giuliano Victor de Paulo oynarken, ileri uçta Roberto Soldado yer aldı.

- Beşiktaş ve Şenol Güneş'e tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı takıma tepki gösterdi.

Hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Bu maçta yaşananlardan dolayı sarı-lacivertli taraftarlar, hem Güneş hem de Beşiktaş aleyhine tezahüratlar yaptı.

- Alper Potuk döndü

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Alper Potuk, sakatlığını atlattı ve 2 maç sonra kadroya dahil edildi.

Sakatlığı nedeniyle ligde Demir Grup Sivasspor, kupada ise Beşiktaş maçlarını kaçıran Alper, yedekler arasında oturdu.

Alper'in takıma dönmesiyle Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra tam takım halinde sahada yer aldı.

Aykut Kocaman, Mauricio Isla ve Eljif Elmas'ı yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle kadroya yine almadı. Beşiktaş derbisinde kadroda bulunan Ozan Tufan ise bu sefer 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Kaynak: AA