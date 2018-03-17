Derbi sonrası Kadıköy'de Ali Koç tezahüratı

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinin bitmesiyle birlikte Ali Koç tezahüratları yaptı.

Fenerbahçe taraftarları, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli takımın oynadığı maça büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinde takımlarına destek vermek için tribünde yerlerini aldılar ve maç sonuna kadar futbolcularını desteklediler. Ancak maçın sonunda daha önceki karşılaşmalarda olduğu gibi tribünlerde yine Ali Koç sesleri yükseldi.

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisinde hakem Bülent Yıldırım'ın son düdüğüyle birlikte "Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundu. Sarı-lacivertler daha sonra ise "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" diye bağırdılar.

Bir grup taraftarın başlattığı Ali Koç tezahüratlarına kısa sürede stadı dolduran tüm Fenerbahçeli tarftarlar destek verdi.

Kaynak: AA