Kadıköy Moda'da denize giren genç hayatını kaybetti

Kadıköy Moda sahilinde serinlemek için denize giren 25 yaşlarındaki genç bir süre sonra gözden kayboldu.

İstanbul Kadıköy'deki Moda sahilinde denize giren genç akıntıya kapılıp kayboldu. Deniz polisi gencin cansız bedenini buldu.

CESEDİ BULUNDU

Gencin gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ve DAK-SAR ekiplerinin araması üzerine gencin cesedi kıyının yaklaşık 20 metre açıklarında bulundu.

Yapılan arama çalışmaları arama kurtarma ekiplerinin kamerasına yansırken üzerinde kimlik çıkmayan gencin cesedi Adi Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: DHA