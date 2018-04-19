Kadıköy Belediyesi 23 Nisan için hazırlıklarını tamamladı

23 Nisan bu yıl da Kadıköy’de coşkuyla kutlanacak. Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kültür merkezlerinden parklara, sokaklardan sahnelere pek çok alanı çocuklar için bayram yerine çeviriyor.

23 Nisan bu yıl da Kadıköy’de coşkuyla kutlanacak. Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kültür merkezlerinden parklara, sokaklardan sahnelere pek çok alanı çocuklar için bayram yerine çeviriyor. 20-21-22-23 Nisan tarihlerinde Kadıköy’ün farklı noktalarında gerçekleştirilerek etkinliklerin merkezi Selamiçeşme Özgürlük Parkı olacak. Karnaval yerine dönüşecek Özgürlük Parkı’nda her yaş çocuğun ilgisini çekecek bir etkinlik bulmak mümkün.

İLK KEZ ‘ÇOCUK MECLİSİ’ KURULACAK

23 Nisan günü Özgürlük Parkı’nda temsili olarak ilk kez Çocuk Meclisi kurulacak. Tiyatro Gülgeç’in kuklaları Tarçın ve Emre 13.30-15.30 arası parkı ziyaret ederek tüm arkadaşlarıyla birlikte daha çok oyun oynayabilmek, daha özgür hayaller kurabilmek, çocuk haklarını konuşmak için mecliste söz alacak. Ayrıca saat 16.00’da Kerem Eser Paytak Show, jonglörlük, illüzyon, tek tekerli bisiklet, komedi oyunculuğu ve gösteri sanatlarının birçok uzmanlık alanını harmanlayarak hazırladığı ‘interaktif show’ ile çocukların karşısında olacak.

Güncel 19 Nisan 2018 13:03 23-24 Nisan tatil mi? 23 Nisan'da liseler ve üniversiteler tatil olacak mı?23 Nisan çocuk bayramına sayılı günler kala 23 Nisan ve 24 Nisan liselere tatil olacak mı sorusu gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklama MEB 'den geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kadıköy Belediyesi’nin düzenleyeceği etkinlikler şöyle:

ŞENLİK, BARINAK HAYVANLARINI ZİYARETLE BAŞLIYOR

23 Nisan etkinliklerinin ilki, 20 Nisan Cuma günü Bakım Merkezi’ndeki hayvanları ziyaretle başlayacak. Saat 11.00’de Kadıköy Belediyesi’nin Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte, çocuklar oyunlar oynayıp, piknik yaptıktan sonra hayvan sevgisi ve #satınalmasahiplen temalı resimler yapacak.

ÇOCUKLAR İÇİN EN YARATICI FESTİVAL: MİNİ MAKER

Geçen sene Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen İstanbul Maker Faire, bu yıl da 23 Nisan’da sokakları şenlendirecek. 23 Nisan için özel olarak hazırlanan festivalde, Maker Hareketi ziyaretçilerine, her şeyi yerinde görme fırsatı sunuyor. Ekmek nasıl yapılır öğrenmek isteyenler, ahşap nasıl zımparalanır bilmek isteyenler, gördüğü dinlediği projelere kendi fikirlerini katmak isteyenler Kadıköy Mini Maker Faire’da buluşacak. Tasarım Atölyesi Kadıköy(TAK) merkezli olacak olan festivalde, Yel değirmeni Duatepe Sokak Kadıköy Mini Maker Faire ziyaretçilerine özel olarak ayrılıyor. 50 kadar proje, mahallenin ve TAK’ın içinde gerçekleşecek pek çok atölye ile birlikte 21 Nisan Cumartesi günü 10.00-18.00 arası mahalle çocuklarla şenlenecek.

ÖZGÜRLÜK PARKI’NDA ŞENLİK

Selamiçeşme Özgürlük Parkı, birbirinden farklı ve renkli etkinlikleriyle 23 Nisan’ın en canlı noktalarından birisi olacak. 23 Nisan Pazartesi günü 13.00-17:00 arasında çocuklar, tiyatrodan spora, müzikten karikatüre kadar pek çok konuda deneyim kazanacak. Etkinlikler kapsamında Engelsiz Sosyal Hizmet Merkezi tarafından hazırlanan “Empati Sahnesi”, “Gözleri Bağlı Satranç”, “İşaret Dili Atölyesi” ve “Anlat Bakalım” atölyeleri düzenlenecek. Çocuk Sanat Merkezi tarafından hazırlanan “Bir Çocuğun Otoportresi” atölyesi; Karikatür Evi tarafından hazırlanan “Karikatür Atölyesi”; Toplumsal Eşitlik Birimi tarafından hazırlanan “Benim Haklarım” atölyeleri çocukların ufuklarını açacak. “Uçurtma Atölyesi”, “İp Sanat Atölyesi”, “Spor Atölyesi”, “Kompost Atölyesi”, “Arkeoloji Atölyesi”, “Kukla Atölyesi” gibi renkli birçok etkinlik katılımcılara güzel anlar yaşatacak.

HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ DE KUTLAMALARA HAZIR

23 Nisan kutlamalarının bir merkezi de Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi olacak. 21, 22 ve 23 Nisan tarihlerinde çocuk tiyatroları, dans atölyeleri, kısa film atölyeleri düzenlenecek.

SOKAK OYUNLARI UNUTULMAYACAK

23 Nisan Pazartesi günü Özgürlük Parkı bir nostaljiye de ev sahipliği yapacak; sokak oyunları alanında çocuklar anne-babalarının sokaklarda oynadığı oyunları oynayabilecek. Sek sek, yakan top, çuval yarışı, dokuz taş… hepsi o gün çocuklara keyifli vakit geçirmenin aracı olacak.