Kaddafi'nin yardımına kimse koşmadı

Sarkozy'nin hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi gündemden düşmüyor. Dünyalara yardım eden Kaddafi'nin ihtiyaç anında kimse yanında bile olmadı.

Eski Libya lideri Muammer Kaddafi’nin resmi çevirmeni Meftah Abdallah Missuri, Kaddafi’nin cömertliğinden sadece eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin yararlanmadığını, eski Mısır ve Tunus liderlerinin de kendisinden yardım istediklerini anlattı.

ULUSLARARARASI DESTEK

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi, bonkörlüğü ve uluslararası arenada yaptığı yardımlar ile yeniden gündemde. Kaddafi'nin ölene kadar dış devletlere dev yardımlar yaptığı ortaya çıktı.

Missuri, "Kaddafi'ye daha önce (Mısır'ın devrik lideri Hüsnü) Mübarek ve (Tunus'un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin) Bin Ali yardım için başvurdu. O Asya'dan Latin Amerika'ya tüm ‘üçüncü dünya' ülkelerine yardım ediyordu. Örneğin Fransız Dışişleri'nin bütçesi 1 milyar 700 milyondur, bu paradan 780 milyon diğer ülkelerle ilişkileri geliştirmek ve onlara yardım etmek için ayrılıyor. Libya'daysa bu tür amaçlar için daha önceden belirlenen bir meblağ hiç olmadı. Biz, doğal afetlerden, açlıktan, çekirge sürülerinin istilasından mustarip olan herkese yardım ediyorduk, ilaç, uçak yolluyorduk. Yardım talep eden herhangi bir lider, yarım milyon ile 5 milyon dinar arasında yardım alıyordu" ifadelerini kullandı.

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KİMSE YARDIM ETMEDİ

Kaddafi'nin bu cömertliğinin karşılığını bulamadığı, o yardım ettiği devletlerden hiçbir desteğin devrim zamanlarında gelmediği ortaya çıktı.



"Mısır ve Tunus Cumhurbaşkanları daha Kaddafi'den önce iktidardan düştü, bu nedenle kendisine zor anlarında yardım edemediler. Afrika ülkeleri Libya'da 17 Şubat 2011'de başlayan halk ayaklanmalarını yatıştırmaya çalıştı, fakat başarısız oldu. Kaddafi'ye Güney Afrika Cumhuriyeti, Venezuela ve Belarus kapılarını açtı, ancak o vatanını terk etmek istemiyordu." diyen Kaddafi'nin çevirmeni, Kaddafi'nin cömertliğine karşın kimsenin ona zor zamanında yardım etmediğini, desteklemediğini belirtti.

KAYIP PARALAR

‘Kaddafi'nin paraları nerede?' sorusuna da yanıt arayan Missuri, "Muammer Kaddafi'nin ölümünden sonra hiç kimse kendisine ait herhangi bir mülk bulamadı. Sahip olduğu tüm evler, resmi olarak Vakıflar Bakanlığı'na ve çocuklara devredilmişti, nakit paraysa yoktu." yanıtını verdi.

Kaynak: Ajanslar