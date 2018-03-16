Kaçak sigara operasyonu

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin, okul önlerinde uyuşturucu ve kaçak sigara satışını önlemeye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 980 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ekipler, iki şüphelinin okul önlerinde uyuşturucu sattığı ve okul çevresindeki kafeteryalara kaçak tütün verdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, şüphelilerden biri okul önünde kaçak tütün satarken, diğeri ise kaçak tütünü sakladıkları Esenyurt'taki evinde yakalandı.

Evde ve zanlılar Y.E.A ve H.M'nin otomobillerinde yapılan aramalarda, 980 kilogram kaçak tütün, bir tabanca, bu tabancaya ait şarjör ile 23 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.E.A, ifadesinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen H.M hakkında ise "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu" ile "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten yasal işlem yapıldı.