Kabil'de Patlama: Çok Sayıda Ölü Var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir patlama meydana geldi. Olayda can kaybı ve ağır maddi hasarın oduğu bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi. Terör saldırısı olduğu tahmin edilen patlamada en az 26 kişinin öldüğü,18 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İNTİHAR SALDIRISI

Güvenlik güçleri olay ile ilgili harekete geçerken, saldırının bir intihar bombacısı tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre intihar bombacısı Kabil Üniversitesi'nin önünde kendini havaya uçurdu. Polisler olay ile ilgili incelemelerini sürdürüyor.





