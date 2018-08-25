Kabe imamı Şeyh Salih el Talip tutuklandı

Kabe-i Şerif’in ileri gelen imamlarından Şeyh Salih el Talip’in bir hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dine uygun olmadığını belirterek tenkit etmesi üzerine tutuklandı.

Suudi Arabistan'da kadınlara tanınan ayrıcalıklarla başlayan sosyal ve islami reformlar devam ediyor. Kabe-i Şerif’in ileri gelen imam hatiplerinden Şeyh Salih el Talip’in bir hutbesinde kadın ve erkeklerin birlikte konserlerde eğlenmelerinin dine uygun olmadığını belirterek tenkit etmesi üzerine tutuklandı.

KABE İMAMI TUTUKLANDI



Suudi Arabistan’da vaizler ve din alimlerinin tutuklanma belgelerini yayımlayan ‘Düşünce Mahpusları’ sosyal medya savunucusu bir grup Twitter hesabından, geçen Pazar günü kadınlar ve erkeklerin karışık olarak konserlerde ve eğlence merkezlerinde bir araya gelip eğlenmelerini tenkit etmesi sebebiyle Mekke İmamı Hatibi ve Mekke Kadısı olan Şeyh Salih El Talib’i tutuklandığını yazdı.

Kabe Hatibi Şeyh Salih el Talip’in Suudi Kraliyet ailesini doğrudan tenkit eden bir konuşma yapmamasına rağmen Kraliyet ailesinin son zamanlarda kadınların toplum faaliyetlerine katılmaları konusunda kanunları gevşettiğine dikkat çekildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI



Suudi Arabistan henüz tutuklama ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı

Tutuklama haberinin verilmesinden kısa süre sonra, haberi yayımlayan al-Talib’s Engish ve Arabic Twitter hesaplarının durdurulduğu belirtildi.

Suudi Arabistanlı bir insan hakları savunucusu olan Yahya Assiri, Kraliyet yetkililerinin nüfuz sahibi insanların toplum içindeki faaliyetlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman geçtiğimiz Temmuz ayında CBS televizyonuna verdiği mülakatta, “Kadın ve erkeklerin bir arada bulunmasını yasaklayan kadın ve erkeklerin aynı iş yerinde birlikte bulunmasını kabul etmeyen aşırılıkçılarımız var. Bu fikirlerin çoğu Peygamberin zamanındaki hayat tarzıyla çelişiyor” demişti.

Kaynak: Ajanslar