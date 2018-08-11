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11 Ağustos 2018 14:58 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2018 15:03

Kabe-i Şerif'in kapısına tırmandı: Polis müdahale etti!

Perşembe gecesi binlerce hacı adayının tavaf ettiği bir sırada Kabe-i Şerif'in kapısına tırmanıp açmak isteyen bir şahsa polis müdahale etti.

Kabe-i Şerif'in kapısına tırmandı: Polis müdahale etti!

Perşembe gecesi binlerce hacı adayının tavaf ettiği bir sırada Kabe-i Şerif'in kapısına tırmanıp açmak isteyen bir şahsa polis müdahale etti.

KAPININ ALTINA DÜŞTÜ

Şahıs polisin zorlamasıyla kapının altına düştü.

Polis, psikolojik durumu çok bozuk olması sebebiyle sorgulayamadıkları şahsın savcılığa götürüldüğünü söyledi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Kabe


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