Kabe-i Şerif'in kapısına tırmandı: Polis müdahale etti!

Perşembe gecesi binlerce hacı adayının tavaf ettiği bir sırada Kabe-i Şerif'in kapısına tırmanıp açmak isteyen bir şahsa polis müdahale etti.

Perşembe gecesi binlerce hacı adayının tavaf ettiği bir sırada Kabe-i Şerif'in kapısına tırmanıp açmak isteyen bir şahsa polis müdahale etti.

KAPININ ALTINA DÜŞTÜ



Şahıs polisin zorlamasıyla kapının altına düştü.

Polis, psikolojik durumu çok bozuk olması sebebiyle sorgulayamadıkları şahsın savcılığa götürüldüğünü söyledi.

Kaynak: Ajanslar