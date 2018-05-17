Kaan Taşaner (Süleyman Askeri) Kut'ül Amare'den ayrıldı mı?

Kaan Taşaner (Süleyman Askeri) Kut'ül Amare'den ayrıldı mı sorusunun yanıtı dizinin izleyicileri tarafından merak konusu oldu.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare ile ilgili diziyi izleyen vatandaşlarımız internette birçok soruyor. Dizide Süleyman Askeri'yi canlandıran Kaan Taşaner'in dizide gözükmemesi herkesin merak ettiği bir konu oldu. Akıllara Kaan Taşaner Kut'ül Amare'den ayrıldı mı sorusu geldi. Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ Kut'ül Amare'den dizisiyle de dikkatleri üzerine çekti. Bozdağ, Süleyman Askeri Kut'ül Amare'den ayrıldı mı sorusuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

KAAN TAŞANER KUT'ÜL AMARE'DEN AYRILDI MI?

İzleyicilerin ilgiyle takip ettiği Kut'ül Amare dizisinde ayrılık şoku yaşanıyor. Birkaç bölümdür dizide gözükmeyen oyuncuyla ilgili Kaan Taşaner Kut'ül Amare'den ayrıldı mı sorusu soruluyor. Kut'ül Amare ile ilgili internette ve medyada çıkan bu haberler izleyicileri şaşırttı. Kaan Taşaner'in yeni bölümde olmayacağı öğrenildi. Süleyman Askeri rolünün henüz bitmemesine rağmen neden dizide olmayacağı ise merak konusu oldu.



SÜLEYMAN ASKERİ KUT'ÜL AMARE'DEN AYRILDI MI?



Kut'ül Amare'de Süleyman Askeri karakterine hayat veren Kaan Taşaner'in yeni bölümde olmayacağı öğrenildi.

KAAN TAŞANER KİMDİR?

1979 tarihinde Antalya‘da doğmuştur. Oyuncu Sacide Taşaner annesidir. 17 yaşında Antalya’da iken bir tiyatro topluluğunun kurslarına katıldı. Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Tiyatro Ana sanat Dalı bölümünden 1999-2000 Eğitim Öğretim yılında mezun oldu. Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı. 2004 yılında “Büyük Buluşma” adlı dizide rol alarak dizi hayatına başladı. Kaan Taşaner , 2010 yılında Vedat Türkali‘nin senaryosunu yazdığı “Fatmagül’ün Suçu Ne?” adlı dizide, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Seda Güven, Deniz Türkali, Engin Öztürk, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.



Rol Aldığı Tiyatro Oyunları



1998 – Karanlıkta ilk ışık Kubilay

2000 – Asiye Nasıl Kurtulur

2001 – Deli Dumrul

2003 – Vanya Dayı

2004 – Soyut Padişah

2005 – Ana Hanım Kız Hanım

2006 – Buzlar Çözülmeden

2009 – Eros Pansiyon

Filmleri ve Dizileri



2014 – Diriliş: Ertuğrul Gazi (Gündoğdu) (TV Dizisi)

2013 – Kayıp (Kemal Özdemir) (TV Dizisi)

2012 – Kuzey Güney (Şeref Komiser) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Erdoğan Yaşaran) (TV Dizisi)

2008 – Kendi Okulumuza Doğru (Ozan Öğretmen) (TV Dizisi)

2007 – Hakkını Helal Et (Tayfun) (TV Dizisi)

2005 – Beşinci Boyut (Galip) (TV Dizisi)

2004 – Büyük Buluşma (TV Dizisi)

Kaynak: AjansHaber