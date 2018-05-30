Kaan Murat Yanık kimdir?

Kaan Murat Yanık kimdir, eserleri haberimizde...

Son zamanların popüler romancısı Kaan Murat Yanık, eserleriyle yediden yetmişe herkesin dikkatini çekmekte..Üslubu herkese hitap eden romanları okuyucuları tarafından çok beğenilen yazarın biyografisini sizin için derledik. Peki Kaan Murat Yanık kimdir haberimizde....

Kaan Murat Yanık kimdir

Yayın hayatına Kalküta isimli şiir kitabıyla başlayan Kaan Murat Yanık, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Geniş bir çevre tarafından takip edilen yazar üniversite eğitimini Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. İlk kitabı Kalküta'yı yayımlamadan önce "Kalbe yürü'' adlı öyküsü Sanat Dergisi tarafından en iyi öykü seçildi. Aynı yıl yayımladığı bir şiiri ise Pera Sanat dergisi tarafından en iyi şiir seçildi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra; Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nde Klasik Türk Edebiyatı anabilim dalında yüksek lisansını tamamladı. Eğitim hayatına Yıldız Teknik Üniversitesi'nde pedagoji, tiyatro ve sahne sanatları eğitimi alarak katkıda bulundu. Devamında bir süre İngiltere'de Batı Edebiyatı metinleri üzerine eğitim aldı. TRT Arapça olmak üzere pek çok edebiyat dergisi ve gazetede öykü, deneme ve makaleleri yayımlandı. Yayınevlerinde editörlük, danışmanlık yaptı.

Kaan Murat Yanık kendisinin hazırlayıp sunduğu 'Edebiyat Kokusu' adlı programda edebiyat dünyasından etkili isimleri konuk etti.

“Coğrafya kaderse benim kaderim bu bölgedir” sözünü bir yol haritası olarak benimseyen Yanık, eserlerinde Şark'ın büyülü havasını yansıtmayı başardı. Farklı farklı 30 hikayeden oluşan Uçurtma Mevsimi adlı öykü kitabını 2014 yılında okuyucularıyla buluşturdu. Yazar 'Uçurtma Mevsimi' için; "Uçurtma Mevsimi benim iki yıllık çalışmalarım sonucu ortaya çıkmış bir kitap. Türk Edebiyatı’nın özellikle zor zamanlar geçirdiği bir dönemde nitelikli bir edebiyat tarafında görüyorum bu eseri. İçinde Japonya’dan güney Amerika’ya, Güney Amerika’dan İstanbul’a kadar birçok coğrafyada çeşitli öyküler ve zaman kırılmaları var. Özellikle bu eser okuyucusuna, öykü geleneğinden farklı olarak divan edebiyatıyla büyülü gerçekçilik akımının harmanlandığı bir edebiyatı sunuyor." dedi.

Uçutma Mevsimi'yle ilgiyi çeken Kaan Murat Yanık, 2015 yılının Ekim ayında Butimar'ı sevenleriyle buluşturdu. Butimar Edebiyat dünyasında büyük ses getirdi. Butimar'ı hazırlarken çeşitli duyguların ruhunu sardığı ve bu sıkışmışlığın romanı yazma sürecini zorladırdığını; "Romana başlamaya karar verme safhası her zaman sancılıdır, bir de bilincin girintilerinde sıkışıp kalmış yüzlerce güdüyü, korkuyu, dürtüyü, alt kimlik atıklarını tasniflemek beni zorladı açıkçası. Tabii Bolşevik Devrimi öncesinde Rus Çarı’nın egemen olduğu bir coğrafyanın psikolojisini resmederken de zorlandım. Moskova, Petersburg ve Astarhan’da kaldım bir süre, bu yüzden." sözleriyle açıkladı.

Butimar yayınlandığı sene yılın romanı ödülünü aldı. Butimar, yazarın daha geniş çevreler ulaşımını sağladı. Yazarın üslubundaki büyülü hava, dilinin şiirselliği ve akıcılığı Butimar'ın okuyucunun kafasında yer etmesini sağladı.

Yazar Butimar'dan iki yıl sonra 2017 yılında Uzakların Şarkısı adlı eserini yayımladı. Yazar romanı yazarken bolca seyahat etti. Romanda yazarın seyahat ettiği yerlerle oluşturduğu bütünlük ise dikkat çekici. Kaan Murat Yanık son romanı için; "Uzakların Şarkısı büsbütün gerçektir diyemem, tamamen kurgudur hiç diyemem. Ben dalgınlığımı eşeledim sadece. Bunun şerhini okura bıraktım." youmunu yapıyor. Roman yayınlanmasından çok kısa bir süre sonunda çok satanlar listesine girerek adından bir hayli söz ettirdi.

Yazarın eserlerinde Doğu-Batı kucaklaşmasının olduğunu söylebiliriz. Yazar kendisinde de böyle bir durumun söz konusu olduğunu şu cümlerle açıklıyor; "Ben batı ile doğunun arasındaki yolda volta atan kafası karışık bir vehimim. Türkiye’yim aslında. Ne doğuluyum büsbütün, ne de batılı. Bu hal, hem kurmacalarıma, hem de dilime sirayet ediyor haliyle. Kriz bu zaten."(İzdiham röp.)

Eserleri:

. Kalküta (şiir)

. Uçurtma Mevsimi (öykü)

.Butimar-Sessizliğin Kanatları( roman)

.Uzakların Şarkısı(roman)

Kaynak: ajanslar