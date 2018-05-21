Jet Sosyete neden yayınlanmadı? Bitti mi ve final mi yaptı?

Star TV'nin sevilen dizisi Jet Sosyete neden yayınlanmadı? Jet Sosyete bitti mi ve final mi yaptı sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Star TV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete'nin bu haftaki bölümünün yayınlanmaması izleyicileri şaşırttı. Dizinin izleyicileri Jet Sosyete neden yayınlanmadı sorusunu sıkça sormaya başladı. Senaryosunu Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisi izleyicileri ekran başına kitliyordu. Bu haftaki bölümün yayınlanmaması herkesin aklında soru işaretlerine yol açtı. İzleyiciler Jet Sosyete bitti mi sorusunu sıkça sormaya başladı. Konuyla ilgili dizinin senaristi ve başrol oyuncusu Gülse Birsel açıklama yaptı. Gülse Birsel'in açıklamalarının ardından Jet Sosyete final mi yaptı sorusu yanıt buldu.

JET SOSYETE NEDEN YAYINLANMADI

Gülse Birsel'in sevilen dizisi Jet Sosyete her hafta pazar günü Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin bu haftaki bölümünün yayınlanmaması izleyicilerin aklına Jet Sosyete neden yayınlanmadı sorusunu getirdi. Jet Sosyete'nin bu akşam neden yayınlanmayacağını Gülse Birsel Instagram hesabından duyurdu. Star TV yayın akışında Jet Sosyete dizisinin özel bir bölümüne yer verecek.

JET SOSYETE BİTTİ Mİ?



Jet Sosyete izleyicilerine üzücü bir haber geldi. Pazar akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Jet Sosyete’nin yeni bölümü yayınlanmadı. Dizinin yayın saatinde Recep İvedik sinema filmi ve Jet Sosyete dizisinin özel bir bölümü yer alıyor. Özel bölümün eski bölümlerin en komik sahnelerinden olan bir kolaj olması bekleniyor. Gülse Birsel, Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünün yetişmediği için yayınlanmayacağını söyledi.



JET SOSYETE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünü 27 Mayıs’ta yayınlanacak. Gülse Birsel dizide hayat verdiği karakter ‘Gizem’ karakterine bürünerek haberi Instagram’dan duyurdu. Jet Sosyete yeni bölümün yetişmediği için yayınlanmadığını söyledi.

JET SOSYETE FİNAL Mİ YAPTI? GÜLSE BİRSEL AÇIKLADI

Gülse Birsel dizide canlandırdığı ‘Gizem Özpamuk’ karakteri üzerinden bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi;

“Bu akşam yayın yapmamamızın tek sebebi şu; bölümü yetiştiremedik. Bazen böyle şeyler olabiliyor. 120 dakikalık komedi yapınca arada sırada böyle nefes esleri vermek zorunda kalabiliyoruz. 27 Mayıs’tan itibaren şu an sette çekmekte olduğumuz bölümümüzü seyredeceksiniz ve ardından diğer bölümleri de seyredebileceksiniz.Bu akşam niye bölüm yok diye dedikodumu yapmayın, nazar etmeyin! Bölüm yetişmedi. 27 Mayıs’tan sonra yine her hafta yayındayız.”

Kaynak: AjansHaber