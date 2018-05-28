Jet Sosyete Oyuncuları kimdir? Jet Sosyete konusu ile dikkat çekiyor!

Jet Sosyete Oyuncuları kimdir? sorusu izleyicilerin dikkatini çeken konulardan oldu. Jet Sosyete oyuncuları ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Orta hali olan bir ailenin bir anda jet hızılyla sosyeteyle tanışmasını ekranlara getiren Jet Sosyete izleyicileri ekran başına kitliyor. İzleyiciler diziyi büyük bir keyifle izliyor. Jet Sosyete Oyuncuları arasında Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Enis Arıkan, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimler yer alıyor. Pazar günlerinin sevilen dizisiyle ilgili sorulan soruların başında Jet Sosyete konusu geliyor. Bizlerde bu haberimizde diziyle ilgili merak ettiğiniz her şeyi sizler için araştırdık. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

JET SOSYETE OYUNCULARI

Jet Sosyete Oyuncuları arasında birçok ünlü isim yer alıyor. Bu isimler arasında Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Enis Arıkan, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt yer alıyor. Pazar akşamlarının sevilen dizisi Jet Sosyeti'nin oyuncularını sizler için derledik.

JET SOSYETE KONUSU

Özpamuk Tekstil'in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul'un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan'ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar'ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları'ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem'in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar'ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.



JET SOSYETE OYUNCU KADROSU VE YÖNETMENİ

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından çekiliyor.

YAŞAR YÜKSEL / ÇAĞLAR ÇORUMLU

Özpamuk Tekstil'in getir-götür sorumlusu Yaşar Usta karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul'un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babası. Rutin ve küçük dünyası beklenmedik şekilde şirketin genel müdürü olarak atanmasıyla tamamen değişecek.





SAFİYE YÜKSEL / DERYA KARADAŞ

Yaşar Usta'nın meraklı, fıkır fıkır, herşeye hakim, uyanık, herkesin nabzına göre şerbet vermeyi bilen eşi Safiye kocasının genel müdürlüğü ile jet hızıyla sosyeteye giriş yapacak; özellikle patronun eşi Gizem ile kuracağı yakınlık ile cemiyet hayatına hızla uyum sağlayacak.





CENGİZ ÖZPAMUK / CENGİZ BOZKURT

80'lerde pasajlarda kaçak kot satarak başladığı ticaret hayatını Özpamuk Tekstil'i kurarak taçlandıran Cengiz Bey, annesi Zahide Hanım, ilk eşinden olan oğlu Ozan ve eski bir manken olan ikinci eşi Gizem ile Jetset Konaklarında yaşamakta.

GİZEM ÖZPAMUK / GÜLSE BİRSEL



Kendisini bir “moda ikonası” olarak gören 90'ların magazinel mankeni Gizem Hanım cemiyet hayatının hep şık, hep modaya uygun, ama hep süslü, hep abartılı simalarından biri. Eşine ve ama özellikle de üvey oğlu Ozan'a düşkünlüğü pek meşhur.

Kaynak: AjansHaber