Japonya'daki korkutan dalga kameralara böyle yansıdı!

Japonya'yı vuran Simarron tayfunu ülkenin batı kıyılarını etkisi altına aldı. Saatte 100 kilometreden fazla süratle vuran rüzgarlar, kıyıda dev boyutta dalgalar oluşturdu.

Japonya'da etkisini gösteren şiddetli Simarron tayfunu ülkenin batı kıyılarını etkisi altına aldı. Saatte 100 kilometreyi aşan tayfun, dev dalgalara neden oldu.

ELEKTRİK VERİLEMİYOR



Japonya'nın batısını tayfun vurdu. Tayfunla gelen şiddetli yağış hayatı felce uğrattı. Simarron tayfunu ardında büyük yıkım bıraktı. Bölgedeki yüksek gerilim hatları koptu, birçok yere elektrik verilemedi.

KUZEYE İLERLİYOR



Yüzlerce ev sele teslim oldu. Su baskını nedeniyle çok sayıda kişi evlerinden güvenli bölgelere tahliye edildi. Tayfun nedeniyle hava trafiği de felç oldu 300'den fazla uçuş iptal edildi. Simarron tayfunu saatte 108 kilometre hızla ülkenin kuzeyine doğru ilerliyor.

Kaynak: Ajanslar