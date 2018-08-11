Japonya'da helikopter düştü: 9 kişi öldü

Kyodo ajansının haberine göre, yetkililer, irtibatın kesildiği, Gunma bölgesel yönetimine ait Bell 412EP tipi arama kurtarma helikopterindeki 9 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre, yetkililer, irtibatın kesildiği, Gunma bölgesel yönetimine ait Bell 412EP tipi arama kurtarma helikopterindeki 9 kişinin öldüğünü açıkladı.

Maebashi kentinden, dün yerel saatle 09.15'de, bir dağ yolunu kontrol etmek için hareket eden helikopterin, Gunma ve Nagano sınırı yakınlarında düştüğü duyuruldu.

9 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Helikopterin düşmesi sonucu dün 2 kişinin öldüğü belirtilirken, yaklaşık 160 kurtarma görevlisi, polis ve Öz Savunma Kuvvetleri personelinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında bu sabah 7 kişinin cesedine ulaşıldığı haberi paylaşıldı.

Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA