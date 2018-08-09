Ölü balina Japonya sahiline vurdu

Japonya'nın Kamakura şehri sahiline geçtiğimiz günlerde dev bir mavi balina vurdu. Uzmanlar balinanın ölüm nedenini araştırmak için sahile merkez kurdular.

Japonya’da dev bir mavi balina, Kamakura şehri sahillerinde karaya vurdu. 10 metre uzunluğundaki mavi balina, geçtiğimiz gün Japonya’nın Kamakura şehri sahillerinde karaya vurmuş olarak bulundu.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR



Uzmanlar, ülkede böyle nadir bulunan bir türün ilk defa görüldüğünü söyledi. Dev mavi balina yavrusunun ölüm nedeni henüz bilinmezken, kalıntıların uzmanlar tarafından incelenmesi için Kamakura sahiline çadırlar kuruldu. Balinanın kalıntıları, incelenmek üzere Shizuoka eyaletindeki bir tesise nakledilecek.



10 METRE 52 SANTİM



Tokyo Ulusal Doğa ve Bilim Müzesi’nden Yuko Tajima, erkek mavi balina yavrusunun bu sene doğduğunu ve boyunun 10 metre 52 santim olduğunu söyledi.













Kaynak: Ajanslar