Japonya Prensesi Anıtkabir'i ziyaret etti

Dün Başkan Erdoğan ile gören Japonya Prensesi bugün de Anıtkabir'e bir ziyaret gerçekleştirerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, üst düzey temaslar ve ikili görüşmelerde bulunmak için Türkiye'ye geldi. Mikasa, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Erdoğan ve Mikasa'nın görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

Mikasa, bugün de başkent Ankara'ya gitti ve sabah saatlerinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI





Atatürk'un mozolesine çelenk bırakan Mikasa ve beraberindeki heyet saygı duruşunda bulundu, ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Anıtkabir ziyareti heyetin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Prenses Mikasa, gün içinde Türk Japon Vakfı’nı da ziyaret edecek.

Kaynak: Ajanslar