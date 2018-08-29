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29 Ağustos 2018 10:08 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2018 10:28

Jandarma Genel Komutanlığı'nda mahrem imam operasyonu

FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 assubay ile 9 'mahrem imam' olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda mahrem imam operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ ile irtibatları tespit edilen 6 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 teğmen, 14 assubay ile 9 'mahrem imam' olmak üzere 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 2'si aktif görevde.

GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Gözaltı işlemleri Ankara ve 11  ilde devam ediyor.


Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı


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