İzmir'e Milli Gurur

A Milli Takımı'nın yenilenerek gençleşen kadrosunda yer alan İzmir patentli Cengiz Ünder, Okay Yokuşlu ile Çağlar Söyüncü, Karadağ'la oynanan ve 2-2 sonuçlanan son hazırlık maçında yıldız gibi parladılar..

İzmir'de profesyonel olan 3 futbolcu Karadağ maçında ilk 11'de forma giydi. Altay altyapısında yetişip önce 2011'de Kayserispor, ardından Trabzonspor'a transfer olarak bordo-mavili ekibin bankoları arasına giren 24 yaşındaki orta saha Okay, ay-yıldızlı formayla ilk golünü Karadağ'a attı. Kariyerinde 10'uncu kez A Milli Takımı'nda oynayıp golle tanışan futbolcu, mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

​Altınordu'nun Türk futboluna kazandırdığı iki gençten Cengiz, maçta ay-yıldızlı ekibimizi öne geçiren isim oldu. Altınordu'dan önce Medipol Başakşehir, ardından da sezon başında Roma'ya transfer olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan İtalyan devinde şimdiden golleriyle yıldızlaşan 20 yaşındaki Cengiz, İzmir'in göğsünü A Milli Takımı'nda da bir kez daha kabarttı.

İzmir temsilcisinden 2 sezon önce Alman ekibi Freiburg'un yolunu tutan stoper Çağlar da kariyerinin 13'üncü milli sınavında etkili bir performans ortaya koyarak alkış aldı.

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Kaynak: Ajanslar