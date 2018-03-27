İzmir'deki genç kadının öldürülmesine ilişkin dava

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kız arkadaşını öldürdükten sonra naylon poşete sararak banyoda saklayan sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen iki kişinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kız arkadaşını öldürdükten sonra naylon poşete sararak banyoda saklayan sanık ile ona yardım ettiği iddia edilen iki kişinin yargılanmasına devam edildi.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ümit Şentürk, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına vekaleten avukat Müjgan Bilgen Özen ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Sanem Deniz Kural hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar G.K. ve İ.Ö. ise duruşmaya katılmadı.

İddia makamı, tutuksuz sanık G.K'nin beraati, İ.Ö'nün "suçluyu kayırma suçundan" 6 aydan 5 yıla kadar hapsi, tutuklu sanık Ümit Şentürk'ün ise müebbet hapis ile cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Müjgan Bilgen Özen ise duruşmada, tüm sanıkların cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Sanem Deniz Kural, sanığın, tasarlayarak adam öldürme suçundan, diğer sanıkların da atılı suçlardan cezalandırılmasını ve hiçbir indirim uygulanmamasını talep ettiklerini ifade etti.

Sanık avukatları, mütalaanın geniş kapsamlı olduğunu belirterek son savunmalarını hazırlamak için süre istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının, mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre verilmesine, tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA