İzmir'de yunus balığına ateş edip öldürdüler

Bir vahşet haberi daha İzmir'den geldi. İzmir Aliağa'da ateşli silahla vurulan ve ölen 2 metrelik yunus kıyıya vurdu.

Görenlerin ’vicdansızlık’ olarak nitelendirdiği olay Aliağa ilçesinde yaşandı

350 KİLOLUK YUNUSU ÖLDÜRDÜLER

Görgü tanıklarının anlatımlarına göre kişi veya kişiler, kıyıda yüzen yunus balığına tüfek veya silahla ateş etti. Aldığı darbelerle yunus balığı öldü ve kıyıya vurdu.

2 metre boyunda ve 350 kiloluk yunus balığını gören vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Oluşan manzara ise herkesin içini sızlattı.

Kaynak: Ajanslar