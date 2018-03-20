İzmir'de terör operasyonları

İzmir'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Çiğli ilçesi Güzeltepe Mahallesi'nde yasa dışı eylem ve illegal yürüyüş yapan 14 kişinin tespit edilmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde 3 tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin terör örgütü DSİH/KALDIRAÇ mensubu oldukları belirtildi.

Menemen ve Selçuk ilçelerinde düzenlenen operasyonda ise sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları tespit edilen bazı sol terör örgütlerine mensup 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.