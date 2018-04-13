İzmir'de memurun bakiyesi yetersiz!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika olan Birleşik Kamu-İş'e bağlı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) İzmir 1 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamayınca, belediye memurlarının örgütlü bulunduğu 4 sendika ortak eylem kararı aldı.

Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen, Bem-Bir Sen tarafından oluşturulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Emekçileri Platformu üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, bugün mesai öncesi Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı.

SLOGANLAR ATILDI

'Birleşe birleşe kazanacağız' yazılı pankart taşıyan memurlar, "Başkan Aziz bakiyemiz yetersiz", "Ulaşım kartımız engellenemez" sloganları attı.





Türk Yerel Hizmet-Sen İzmir Şube Başkanı Fatih Yücesoy, memurların ulaşım kartı taleplerini hatırlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan kamu emekçilerinin küçülen ekmeklerini büyütebilecekleri bir toplu sözleşme yapılmasını istediklerini açıklayan Yücesoy, şunları söyledi:



"Talepler net. Büyükşehir emekçileri ücretlerinde iyileştirilmeye gidilmesini, mevzuat gereği gerçekleştirilmesi gereken başta ulaşım kartı olmak üzere kreş hizmetinin verilmesini, herkesin erişebildiği koşullarda yemek hakkının tesis edilmesini istiyoruz."

Kaynak: Ajanslar