İzmir'de feci kaza: Trenin çarptığı otomobil ikiye bölündü

İzmir'de hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü Ali Yörük hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yusuflu Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ali Yörük'ün kullandığı 35 ZRA 43 plakalı otomobile, Ödemiş- İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Otomobil ikiye bölünürken, sürücüsü Yörük ağır yaralandı. Trende bulunan yolcular ise korkulu anlar yaşadı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AKS 110 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Yörük'ü ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Tedaviye alınan Ali Yörük, kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası, otomobil raylardan kaldırıldı. Tren ise yoluna devam etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Ali Yörük'ün, arıcılıkla uğraşan köylülerden bal toplayıp, pazarlarda sattığı öğrenildi.

Kaynak: Ajanslar